Женская сборная России по волейболу не сыграет в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018

Женская сборная России по волейболу в 2017 году не примет участия в традиционном турнире женских сборных команд «Воллей Мастерс» в Монтрё (Швейцария), который обычно был одним из этапов подготовки команды к международному сезону. Дело в том, что эти соревнования стартуют через день после второго отборочного раунда чемпионата мира, в котором играют россиянки. Даты проведения «Воллей Мастерс» — 6-11 июня, а отбора на ЧМ — 30 мая — 4 июня.Причины отказа сборной России от турнира в Швейцарии прокомментировал куратор женских команд ВФВ«У нас в календарном плане нет турнира в Монтрё в этом году. Организаторы турнира всегда зовут нашу сборную. Но в этот раз мы вынуждены отказаться, так как будем готовиться к отбору на чемпионат мира, который стартует 30 мая. После отбора мы будем участвовать в Кубке Ельцина. Между отбором и Кубком Ельцина нам нежелательно было участие в турнирах, так как нужна тренировочная работа. А затем уже у нас начнутся матчи Гран-при», — приводит слова Фадеева «Р-Спорт».Во втором отборочном раунде чемпионата мира россиянки в Хорватии сыграют со сборными Венгрии, Греции, Австрии и Грузии и хозяйками площадки.