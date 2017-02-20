Степанян: если связующий встаёт в диагональ — итог то, что в игре с «Кузбассом»

Либеро краснодарского «Динамо»прокомментировал поражение от «Кузбасса» в выездном матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (0:3).«Отбивались, как могли, делали всё, что могли в сложившейся ситуации. Как вы знаете, у нас основной диагональный не добрался до игры с «Кузбассом». Видимо, слишком далеко Кемерово оказалось. И мы, исходя из тех ресурсов, которые у нас были, постарались по крайней мере показать достойную игру.Так можно играть в любительском волейболе, в простом зале на каком-нибудь турнирчике. Естественно, если мы говорим о Суперлиге, то должна быть сыгранность, каждый должен понимать, что он делает и должен делать. И если у нас связующий встаёт в диагональ, то получается то, что вы сегодня увидели.Играть в день прилёта, без опробования игрового зала достаточно тяжело. Ведь для этого и сделана такая система во всей Суперлиге, что команды прилетают за день до игры для адаптации, для отдыха после дороги, для восстановления сил. Сегодня у нас полноценного волейбола показать не получилось из-за такого неоднозначного перелёта. Но мы старались», — приводит слова Степаняна официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.