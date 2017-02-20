Куцмус: у «ФАКЕЛА» серьёзная подача, но убийственной её назвать нельзя

Доигровщик уфимского «Урала»прокомментировал поражение от «ФАКЕЛА» (0:3) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.«У нас сегодня не получилось в атаке. Приём-то мы выдержали. У них была серьёзная подача, но убийственной её нельзя назвать. «ФАКЕЛ» выиграл игру на блоке: у них 14 очков, а у нас пять. И съём мы проиграли.Да, мы играли ровно. Где-то они в защите достали, где-то блоком придушили. Поэтому они и уходили в отрыв в середине сета. Просто сегодня соперник был сильнее. Это надо признать», — приводит слова Куцмуса официальный сайт «Урала».