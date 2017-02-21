Закоч: печально видеть результат краснодарского «Динамо»

Главный тренер румынской «Альбы»поделился впечатлениями от победы своей команды над краснодарским «Динамо» со счётом 3:0 в пятом туре группового этапа женской Лиги чемпионов.«Я рад этой победе. Это была очень важная для нас игра. Мы серьёзно к ней готовились, применили в ней много домашних наработок. Печально видеть тот результат, который показало «Динамо». Ведь это очень сильная команда с хорошей историей. Для нас же это игра сложилась успешно», — приводит слова Закоча официальный сайт краснодарского «Динамо».