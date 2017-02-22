В Болгарии дополнительно выделено € 2,7 млн на проведение ЧМ по волейболу

Кабинет министров Болгарии одобрил дополнительные расходы бюджета Министерства молодёжи и спорта в 2017 году в связи с организацией и проведением чемпионата мира по волейболу среди мужчин в Болгарии в 2018 году. Общий объём утверждённых расходов составил 5,4 млн левов (около € 2,7 млн), которые будут обеспечены за счёт средств центрального бюджета, сообщает пресс-служба правительства.
Чемпионат мира по волейболу для мужчин является одним из самых престижных соревнований в мире. В 2018 году ЧМ впервые будет проведён в двух странах – Болгарии и Италии. Планируется, что в Болгарии соревнования сильнейших команд по волейболу пройдут в Софии, Варне, Русе и Пловдиве. Ожидается повышенный интерес к ЧМ как со стороны болгарских зрителей, так и зарубежных болельщиков.
Ранее Болгария принимала ЧМ по волейболу в 1970 году.