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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В Болгарии дополнительно выделено € 2,7 млн на проведение ЧМ по волейболу

22 февраля 2017, среда. 19:30. Волейбол
Кабинет министров Болгарии одобрил дополнительные расходы бюджета Министерства молодёжи и спорта в 2017 году в связи с организацией и проведением чемпионата мира по волейболу среди мужчин в Болгарии в 2018 году. Общий объём утверждённых расходов составил 5,4 млн левов (около € 2,7 млн), которые будут обеспечены за счёт средств центрального бюджета, сообщает пресс-служба правительства.
Чемпионат мира по волейболу для мужчин является одним из самых престижных соревнований в мире. В 2018 году ЧМ впервые будет проведён в двух странах – Болгарии и Италии. Планируется, что в Болгарии соревнования сильнейших команд по волейболу пройдут в Софии, Варне, Русе и Пловдиве. Ожидается повышенный интерес к ЧМ как со стороны болгарских зрителей, так и зарубежных болельщиков.
Ранее Болгария принимала ЧМ по волейболу в 1970 году.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Волейбол
22 февраля 2017, среда
19:30 В Болгарии дополнительно выделено € 2,7 млн на проведение ЧМ по волейболу
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16:03 Велькович: со второго сета «Хемик» начал играть в свой волейбол
15:02 Фадеев: предложение иностранным клубам об участии в ЧР сформируем в мае
14:10 Кребок: когда «Хемик» заиграл спокойнее, всё изменилось
13:16 Волейболистки казанского «Динамо» побывали в танковом училище
12:23 Тренерский штаб сборной РФ посетит матч лучших игроков Молодёжной лиги
11:11 ВФВ: к казанскому и краснодарскому «Динамо» будут применены штрафные санкции
10:13 ЕКВ: «Химик» и «Визура» проведут один матч на нейтральной площадке
09:19 «Линамар» стал первым четвертьфиналистом Кубка ЕКВ
00:49 Все матчи серии 1/4 финала ЧР «Динамо» (Москва) — «Сахалин» пройдут в Москве
21 февраля 2017, вторник
23:58 Закоч: печально видеть результат краснодарского «Динамо»
23:01 Саликов: краснодарское «Динамо» не смогло себя заставить играть на результат
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20:34 Краснодарское «Динамо» дома уступило «Альбе» в женской Лиге чемпионов
19:53 «Енисей» предлагает болельщикам выбрать талисман клуба
18:01 Покинувший «Кузбасс» Шварц может перейти в польский «Ястшембски Венгль»
16:03 Ушаков: матч Лиги чемпионов рассматриваем как подготовку к встрече с «Енисеем»
15:17 Спиридонов: я сказал Алекно, что “сидеть” под Леоном и Андерсоном — не по мне
14:01 Евдокимова: возможно, когда закончу с волейболом, стану стилистом
13:17 Маркин: в каждой партии игроки «Динамо-Москва» три-четыре мяча не добивали
12:07 Ветрова: в матче с «Волеро» борьба будет на сетке
11:14 Панченко: задача «Динамо-Москва» — обыграть «Волеро» и занять 1-е место в группе
10:23 Филиппов: любую команду можно победить, главное – сделать меньше своих ошибок
09:36 Фадеев: сроки плей-офф женской Суперлиги под сборную мы сокращать не будем
00:56 Вербов: в матче с «Динамо» были отличные ощущения, побольше бы таких матчей
20 февраля 2017, понедельник
23:59 Клюка: переламывали партии с «Уралом» за счёт характера
23:04 ВФВ утвердила даты четвертьфинальных матчей ЧР по волейболу среди женщин
21:54 Малыгина из «Заречья-Одинцово» стала лучшим бомбардиром 18-го тура ЧР
20:49 Михайлов, Родичев и Чефранов — лучшие бомбардиры 20-го тура ЧР по волейболу
19:46 Куцмус: у «ФАКЕЛА» серьёзная подача, но убийственной её назвать нельзя
19:04 Степанян: если связующий встаёт в диагональ — итог то, что в игре с «Кузбассом»
17:36 Женская сборная России по волейболу не сыграет в Монтрё из-за отбора на ЧМ-2018
16:02 Никитин: «Кузбасс» должен был не отпускать соперника, давить до последнего
15:14 Чередник: благодаря Диасу Спиридонова было невозможно остановить
14:04 Согрин: будем пытаться всколыхнуть волейболистов «Динамо-ЛО»
13:16 Мельничук: игрокам «Югры-Самотлор» пока не хватает исполнительского мастерства
12:22 Жбанков: от победы над географическими соседями радостнее вдвойне
12:17 Хабибуллин: волейболисты «Газпрома-Югра» играли, как сапёры, без права на ошибку
11:12 Воронков: особо говорить нечего, «Кузбасс» победил по делу
10:40 Брянский: порадовало, что игроки «НОВЫ» не опустили руки до последнего мяча
10:38 Хтей: приём «Белогорья» позволил Марлону вести быструю комбинационную игру
09:46 Маричев: две подачи в 3-м и 4-м сетах определили исход игры с «Зенитом»
09:33 Алекно: жаль, что такие матчи, как с «Динамо-Москва», заканчиваются
00:18 Саммелвуо: «Кузбасс» сыграл ровно от первого мяча и до последнего
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