В ответном матче 1/8 финала Кубка ЕКВ среди женских волейбольных команд казанское «Динамо» на выезде в трёх партиях разгромило боснийский клуб «Единство Брчко» со счётом 3:0. Самой результативной в составе бело-голубых стала, набравшая 17 очков. На счету– 11 баллов.Первый матч также завершился в трёх партиях в пользу бело-голубых. Казанское «Динамо» вышло в четвертьфинал Кубка ЕКВ.«Единство Брчко» (Босния и Герцеговина) — «Динамо» (Казань, Россия) — 0:3 (14:25, 12:25, 19:25).