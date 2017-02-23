«Астерикс» уступил «Олимпиакосу» в первом матче 1/4 финала Кубка вызова

Бельгийский «Астерикс» в первом четвертьфинальном матче Кубка вызова среди женских команд на своей площадке в пяти партиях уступил греческому «Олимпиакосу» со счётом 2:3 (22:25, 25:11, 25:19, 20:25, 12:15).«Астерикс» (Бельгия) — «Олимпиакос» (Греция) — 2:3 (22:25, 25:11, 25:19, 20:25, 12:15)Ответная встреча состоится в Греции 8 марта.Ранее волейболистки красноярского «Енисея» в первом матче в четырёх партиях взяли верх над чешской «Остравой» — 3:1 (25:16, 25:23, 22:25, 25:15).