Российский доигровщик Маслиев дисквалифицирован на 4 года за допинг

Австрийская антидопинговая правовая комиссия дисквалифицировала российского доигровщика клуба «Хипо Тироль»на четыре года за употребление допинга, сообщает официальный сайт клуба. Допинг-проба 22-летнего волейболиста, взятая 9 ноября 2016 года после матча квалификации Лиги чемпионов с израильским «Хапоэлем» из Мате-Ашера, дала положительный результат на анаболический стероид станозолол.«Хипо Тироль» уже расторг контракт с Маслиевым. Федерация волейбола Австрии сняла с клуба 5 очков в турнирной таблице чемпионата страны.Станислав Маслиев сможет вернуться на площадку 12 ноября 2020 года. Ранее он выступал за «Белогорье» и МГТУ.