Андерсон: все матчи с «Локомотивом» даются «Зениту» непросто

Доигровщик казанского «Зенита»поделился ожиданиями от матча чемпионата России с новосибирским «Локомотивом».«В отсутствие тренировок нам приходится использовать матчи для поддержания формы. Московское «Динамо» навязало нам серьёзную борьбу, и это был хороший матч с командой, которая способна оказывать на нас большое давление. Сейчас нас также ожидают два непростых матча.В «Локомотиве» играют два американца, братья Шоджи, которых я отлично знаю. Мне всегда интересно играть против американцев. У них собрана отличная команда. Савин в хорошей форме, Павлов всегда был в порядке, пока я играю в России. Поэтому простой эта игра точно не будет, но мы к ней готовы. Мы играли с ними трижды, и каждый раз это были классные матчи. Все встречи с «Локомотивом» даются нам непросто. Нам необходимо быть собранными и максимально сконцентрированными», — приводит слова Андерсона официальный сайт клуба.