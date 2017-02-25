«Уралочка-НТМК» вышла вперёд в четвертьфинале ЧР по волейболу с «Заречьем»

В первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги «Уралочка-НТМК» на своей площадке в четырёх партиях взяла верх над подмосковной командой «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1. «Уралочка» повела в серии до двух обед со счётом 1:0. Второй матч пройдет на площадке «Заречья» 4 марта.Напомним, в регулярном чемпионате «Уралочка» заняла третье место, «Заречье» — шестое.«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:27, 25:16, 25:15, 25:18)