«НОВА» второй раз в сезоне обыграла «Динамо-ЛО» в ЧР по волейболу

В матче 21-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги волейболисты «НОВЫ» на своей площадке в четырёх партиях взяли верх над «Динамо-ЛО» из Ленинградской области со счётом 3:1.Для «НОВЫ» это девятая победа в текущем национальном первенстве. «Динамо-ЛО» потерпело 14-е поражение. Встреча соперников в первом круге завершилась победой «НОВЫ» на тай-брейке.«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:20).