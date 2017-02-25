«Локомотив» не помешал «Зениту» одержать 21-ю победу подряд в ЧР по волейболу

Новосибирский «Локомотив» не сумел помешать казанскому «Зениту» одержать 21-ю победу подряд в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2016/17. В домашнем матче 21-го тура подопечныевзяли верх над «Локомотивом» в трёх партиях со счётом 3:0.В первом круге «Зенит» также обыграл идущий на третьем месте «Локомотив» в трёх партиях.«Зенит» (Казань) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:23, 25:13, 25:21).