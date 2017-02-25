Карполь: «Уралочка» завоевала право играть ещё один матч дома

Главный тренер «Уралочки-НТМК»прокомментировал победу над «Заречьем-Одинцово» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (3:1).«Нам не удалась первая партия, не получилось стабильно держать высокую концентрацию, допустили много ошибок на приёме, хотя вели 13:6, успокоились. А в следующих партиях было преимущество в счете, нам было играть легче. Результатом я, конечно, доволен. Победа есть победа. Во всяком случае, мы завоевали право играть еще один матч дома, если потребуется. Это большое дело», — приводит слова Карполя официальный сайт «Уралочки».