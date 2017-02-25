Алекно: на той стороне молодой Лукьяненко пасовал, мне очень понравился

Главный тренер «Зенита»прокомментировал победу над новосибирским «Локомотивом» (3:0) в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Интересный, хороший матч. Физически у нас сейчас не лучшая форма, поэтому ошибок много. На той стороне молодой Иван Лукьяненко пасовал, мне очень понравился. У нас такой элемент как блок не лучшим образом функционировал. Тем не менее, добились победы.Как оцениваю выход Евгения Сивожелеза на замену? Очень доволен его выходом, молодец!» — приводит слова Алекно пресс-служба «Зенита».