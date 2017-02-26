Вербов: достаточно проиграть всего раз, и никто уже не вспомнит ни о какой серии

Либеро «Зенита»прокомментировал 21-ю подряд победу команды в чемпионате России — 2016/17 по волейболу, которую казанский клуб дома одержал над «Локомотивом» (3:0).«То, что у нас мало напряжённых игр, говорит о нашей силе. Мы ведь не можем специально создавать себе трудности. Считаю, что даже сейчас команда далеко не на пике. Вообще, я считаю, что в хороший день нас не может обыграть никто. Рекордная серия побед? Уверяю, о ней никто не думает. За все годы, что я играю в Казани, мы вообще проиграли считаное количество раз, но каждое из этих поражений было очень обидным. Поэтому данная серия даже повод насторожиться, тем более перед плей-офф Лиги чемпионов и перед «Финалом шести». Сами понимаете, что достаточно проиграть всего раз, чтобы вылететь, и никто уже не вспомнит ни о какой серии», — приводит слова Вербова «Спорт-экспресс».