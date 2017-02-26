Воронков: «Динамо» не справилось с Волковым, Клюкой и Кимеровым

Главный тренер краснодарского «Динамо»прокомментировал поражение своей команды от «ФАКЕЛА» в домашнем матче 21-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги (0:3).«Надо быть откровенным, мы провалили приём. Нам надо было выдержать. На той стороне играют парни хоть и молодые, но опытные. Как минимум четыре человека у соперника представляют сборную. Им удалось отодвинуть нас от сетки, чтобы мы нападали с высокой передачи. Они хорошо использовали свой рост. Перевес был на стороне «ФАКЕЛА». У нас был единственный шанс вытянуть этот матч за счёт самоотверженной работы в приёме, быстрой раскидки, быстрой игры. Но этот элемент сегодня «вывалился». Мы всё время находились в роли догоняющих. Но «ФАКЕЛ» не та команда, в игре с которой этой роли достаточно. Нам надо было либо идти вровень, либо, совершая подвиг, доминировать. В этом матче особое внимание должно было быть уделено трём крайним игрокам соперника: Дмитрию Волкову, Егору Клюке и Александру Кимерову. Всё! Если посмотреть статистику, мы с ними особо не справились. Где-то их смещали, но не так, как хотелось бы», — приводит слова Воронкова официальный сайт краснодарского «Динамо».