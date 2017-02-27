Земчёнок: если подача — коронный элемент «Зенита», то в защите можем добавить

Диагональный казанского «Зенита»прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:0) в домашнем матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Игры против «Локомотива» для меня всегда интересны и неординарны, потому что там много людей, с которыми я раньше играл. Всегда можно найти дополнительную мотивацию.Не обижая «Локо», отмечу, что во второй партии борьбы не получилось. У нас сработали тактические схемы, которые разрабатывали, хорошо работала защита. Много было мячей сзади поднято. Это было основным оружием сегодня. Если подача — наш коронный элемент, то защита — элемент, в котором мы можем добавить», — приводит слова Земчёнка пресс-служба «Зенита».