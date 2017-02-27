Бибина перенесла операцию на ахилловом сухожилии

Либеро краснодарского «Динамо»сообщила, что перенесла операцию на ахилловом сухожилии и будет вынуждена пропустить не менее шести месяцев.«Меня давно беспокоили ахиллы, играла и тренировалась через боль. Никакое лечение уже не помогало. 15 февраля мне сделали операцию на одном ахилле. Уже начала ходить без костылей, немного наступаю на носочек. Через месяц-полтора нужно будет и на второй ноге сделать операцию. Если учитывать обе операции, то восстановление займёт полгода точно. Лучше сейчас всё это пройти, перетерпеть и потом играть в своё удовольствие», — цитирует Бибину «Р-Спорт».