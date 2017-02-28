Карполь: «Уралочка» намерена показать весь свой потенциал в игре с «Вакифбанком»

Главный тренер «Уралочки-НТМК»поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Вакифбанком». Матч состоится в Екатеринбурге 28 февраля.«Участие в Лиге чемпионов даёт возможность нашим восходящим звёздам сразиться и помериться силами с лучшими волейболистками мира. Мы с нетерпением ждём ещё одного шанса для достижения прогресса в противостоянии с выдающимся соперником. Мы мотивированы показать весь наш потенциал перед своими болельщиками», — цитирует Карполя официальный сайт ЕКВ.