«Конельяно» завершил групповой этап Лиги чемпионов победой над «Телекомом»

Итальянский «Конельяно» в шестом туре группового этапа женской Лиги чемпионов на выезде разгромил азербайджанский «Телеком» со счётом 3:0. Итальянки одержали четвёртую победу в шести встречах, а бакинский коллектив потерпел шестое поражение кряду.Обладатель путёвки в плей-офф от группы А определится после матча «Модена» (Италия) — «Хемик» (Польша), который также состоится во вторник, 28 февраля.«Телеком» (Азербайджан) — «Конельяно» (Италия) — 0:3 (13:25, 9:25, 16:25).