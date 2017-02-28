21 очко Кошелевой помогло «Экзачибаши» победить «Дрезднер» в Лиге чемпионов

Турецкий «Экзачибаши» в шестом туре группового этапа женской Лиги чемпионов на своей площадке уверенно переиграл немецкий «Дрезднер» со счётом 3:1. В составе клуба из Стамбула 21 очко набрала российская доигровщица, ставшая самой результативной волейболисткой встречи.«Экзачибаши» одержал четвёртую победу в шести встречах, а «Дрезднер» потерпел пятое поражение.«Экзачибаши» (Турция) — «Дрезднер» (Германия) — 3:1 (25:15, 19:25, 25:22, 25:18).