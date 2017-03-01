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Ушаков: «Динамо-Краснодар» хотело зацепиться за второе место в группе

1 марта 2017, среда. 12:06. Волейбол
Главный тренер краснодарского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал поражение от швейцарского «Волеро» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:3 (18:25, 23:25, 22:25). «Динамо» заняло третье место в группе, «Волеро» — второе.

«В решающие моменты у нас что-то не получалось. То, что мы не вышли из группового этапа, — разочарование для нас. Но это Лига чемпионов. Мы знали, что нам, как новичкам турнира, будет трудно попасть в плей-офф, но мы хотели зацепиться за второе место в группе. Жаль, что это не получилось», — цитирует Ушакова официальный сайт клуба.
Источник: Официальный сайт ВК "Динамо-Краснодар" Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Краснодар Константин Ушаков Лига чемпионов - Волейбол
Новости. Волейбол
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