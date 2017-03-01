Ольсен: ключевым фактором стала прекрасная игра «ФАКЕЛА» на подаче и приёме

Главный тренер норвежского «Викинга ТИФ»прокомментировал поражение от новоуренгойского «ФАКЕЛА» в ответном четвертьфинальном матче Кубка вызова со счётом 0:3 (13:25, 18:25, 11:25). В первой встрече также сильнее оказались волейболисты из Ямало-Ненецкого автономного округа.«Сегодня мы проиграли команде, которая была сильнее. „ФАКЕЛ“ обладает мощной игрой и отлично действует у сетки. Но ключевым фактором стала прекрасная игра соперника на подаче и приёме», — приводит слова Ольсена официальный сайт ЕКВ.