Косарев: опять у «Белогорья» всплывает большое количество своих ошибок

Старший тренер «Белогорья»поделился впечатлениями после победы в шестом туре группового этапа мужской Лиги чемпионов над бельгийским «Кнаком» со счётом 3:1 (25:20, 25:20, 15:25, 25:17). Белгородская команда на групповой стадии одержала 3 победы в 6 встречах. Этот успех гарантировал команде участие в плей-офф соревнований.«По итогам группового этапа могу сказать, что не всем я остался доволен. Некоторые игры, в которых мы могли победить, мы всё же отдали сопернику. Хотя те же турки были нам по силам, и могли взять хотя бы одну игру у итальянцев. Но как сложилось, так сложилось. Главное, что мы прошли дальше, и теперь я жду стыковые матчи.Сегодня я также не всем доволен, опять у нас в каждой партии всплывает большое количество своих ошибок. Это самый тревожный показатель, который меня в последнее время больше всего беспокоит. Будем пытаться исправлять это в тренировочном процессе. Игра покажет, получится ли это у нас или нет», — цитирует Косарева официальный сайт клуба.