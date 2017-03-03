«Урал» расторг контракт с итальянским диагональным Ласко

Уфимский «Урал» по обоюдному согласию сторон расторг контракт с итальянским диагональным, сообщает «Спорт Бизнес Online». 35-летний волейболист пополнил состав уфимского клуба в ноябре и с того момента принял участие в двух матчах чемпионата России, в которых набрал 4 очка.Ласко ранее выступал за итальянский «Тревизо», «Верону», «Вибо Валентию» и «Кунео», а также польский «Ястшембски Венгль» и китайский «Сычуань».В составе сборной Италии Михал стал бронзовым призёром Олимпиады-2012 и чемпионом Европы-2005.