Панченко: «Динамо-Москва» в Италии надо сделать задел перед домашней игрой

Главный тренер московского «Динамо»поделился ожиданиями от противостояния с итальянской «Моденой» в «Раунде шести» женской Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт 21-23 марта в Италии, ответный — 4-6 апреля в Москве. Точные даты станут известны позже.«Мы спокойно ждали жеребьёвку. Команда „Модена“ изменилась, они ранее объединились с „Пьяченцей“, стали сильнее. „Модена“ — хорошая дисциплинированная команда, как и многие другие итальянские клубы. Они грамотно разбирают соперника. В любом случае в „Раунде шести“ собраны уже команды топ-уровня. Нам нужно стараться обыгрывать и этого соперника. Первый матч играем в гостях, надо сделать задел перед домашней игрой», — цитирует Панченко «Р-Спорт».