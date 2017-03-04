«Енисей» вышел в полуфинал плей-офф женского ЧР, одолев краснодарское «Динамо»

Красноярский «Енисей» на своей площадке в пяти партиях переиграл краснодарское «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии женского чемпионата России. Первая встреча, состоявшаяся в Краснодаре, также осталась за сибирячками — 3:1. Таким образом, «Енисей» вышел в полуфинал соревнований, где сыграет либо с московским «Динамо», либо с «Сахалином».«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (25:20, 25:22, 22:25, 19:25, 15:13)2-0.