«Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал ЧР, обыграв «Заречье-Одинцово»

Волейболистки «Уралочки-НТМК» вышли в полуфинал чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги, обыграв по сумме двух встреч подмосковное «Заречье-Одинцово». Второй матч уральские волейболистки выиграли в трёх партиях, в первом подмосковной команде удалось взять один сет. В регулярном чемпионате «Уралочка» финишировала на третьем месте, «Заречье» было шестым.«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 0:3 (14:25, 16:25, 22:25).Итоговый счёт в серии — 0-2.