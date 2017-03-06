Жбанков: главное, чтобы у Семышева голова не закружилась

Старший тренер «Газпрома-Югра»прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Игра была интересная, особенно последние две партии, захватывающая, ровная. Наша команда показала в этих партиях очень хороший волейбол. Боролись, вгрызались – молодцы, ребята. Где-то опыта не хватило, где-то — мощи, которая присуща казанскому волейболу, где-то не добили, чуть-чуть не хватило, буквально одного-двух очков.Ждали ли такой игры от Семышева? Мы каждый день от него этого ожидаем. Поверьте, он будет добавлять, главное, чтобы у него не закружилась голова», — приводит слова Жбанкова пресс-служба клуба.