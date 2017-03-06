Воронков: несколько игроков «Динамо-Краснодар» больше переживали, чем работали

Главный тренер краснодарского «Динамо»поделился впечатлениями после поражения от московских одноклубников в матче 22-го тура чемпионата России со счётом 0:3 (14:25, 16:25, 17:25).«Сейчас у нас есть определённые трудности в команде, что можем — максимально выжимаем. Если брать команду, с которой нам сегодня предстояло сражаться, то именно уместно было слово „сражаться“, а не стоять и смотреть, как красиво играет команда „Динамо“ Москва. Надо было всё равно что-то предпринимать. Я думаю, что несколько игроков у нас больше переживали, нежели работали. Ну и класс москвичей не заставляет сомневаться в них.Мы привезли 9 человек в Москву, потому что это все люди, которые остались. Больше игроков нет. Возможности заявить нет, это было понятно ещё 15 февраля. Сегодня мы могли получше отработать в приёме, чтобы все наработки, которые у нас были до этого матча, постараться отработать и отыграть. Но „Динамо“ было достаточно вариативно настроено в плане подачи, поэтому они не дали нам шанса», — цитирует Воронкова официальный сайт ВФВ.