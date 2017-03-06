Алексеев: «НОВА» уступила «Кузбассу» в мелочах

Диагональный новокуйбышевской «НОВЫ»прокомментировал поражение от кемеровского «Кузбасса» в 22-м туре чемпионата России. Командаоказалась сильнее со счётом 3:1 (29:27, 22:25, 25:18, 25:18).«Достаточно хорошей получилась игра. В Кемерово всегда приятно играть – огромное количество болельщиков, хорошая атмосфера. Если говорить по игре, то нам не хватило каких-то элементарных мелочей. Мне кажется, игра получилась интересной, но вот в мелочах мы уступили.Все прекрасно знают, что у Панкова и Полетаева прекрасная и стабильная подача. Мы старались принимать её. Задача была не доводить, а просто выбивать вверх. Моментами справились, моментами нет. Отдаю должное команде соперника и поздравляю её с победой», — цитирует Алексеева официальный сайт ВФВ.