Колодинский: действенным методом борьбы с «Енисеем» стал планер

Капитан новоуренгойского «ФАКЕЛА»прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в 22-м туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (22:25, 25:27, 25:21, 25:23, 15:8).«Мы очень много ошибались в первых двух партиях: на подаче только в первом сете сделали 7 ошибок. Конечно, старались усилить, рисковали, а в итоге оказалось, что действенным методом борьбы с красноярской командой стал планер. Мы подстроились под их игру, это стало ключевым моментом нашей победы», — цитирует Колодинского официальный сайт клуба.