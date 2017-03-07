Мороз: не по себе было из-за невынужденных и даже глупых ошибок

Центральная блокирующая «Сахалина»прокомментировала поражение от московского «Динамо» в первом четвертьфинальном матче плей-офф чемпионата России от московского «Динамо». Столичный коллектив оказался сильнее со счётом 3:1 (25:16, 25:14, 16:25, 25:13)«Не по себе было из-за невынужденных и даже глупых ошибок. Плохо, когда проигрываешь сам, а не выигрывает соперник. Вот за это обидно больше всего. Конечно, хотелось выиграть. Немножко не получилось. Завтра, надеюсь, дадим бой. У нас ещё идёт акклиматизация. Самый сложный третий день. На самом деле сегодня было очень тяжело», — цитирует Мороз официальный сайт «Сахалина».