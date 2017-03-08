Поляк: впереди у московского «Динамо» серьёзные матчи и очень сложный график

Нападающая московского «Динамо»оценила игру своей команды во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф женского чемпионата России с «Сахалином», в котором бело-голубые победили со счётом 3:0.«Конечно, мы рады и удовлетворены результатом четвертьфинальной серии. Но сожалеем о вчерашнем провале, который случился в третьей партии. Поэтому сегодня настраивались более серьёзно, довольны, что у нас это получилось, мы не разочаровали нашего тренера и болельщиков. Впереди у нас серьёзные матчи и очень сложный график.Мы начнём изучать своих соперников как по «Раунду шести» плей-офф Лиги чемпионов, так и в полуфинале Суперлиги. Нам предстоят два сложных выезда, где нужно будет бороться за победу во что бы то ни стало. Сейчас важно сохранить здоровье (весенняя погода переменчива), а тренировки использовать для достижения максимального результата», — приводит слова Поляк официальный сайт «Динамо».