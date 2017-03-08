Шляпников: уговаривать выступать за сборную России никто никого не должен

Главный тренер мужской сборной Россиив интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Россошику прокомментировал ситуацию с блокирующим, который не приехал на отборочный олимпийский турнир в Берлин, а потом из-за проблем со здоровьем был отправлен домой с предолимпийского сбора.«В данном случае важно понимание, что речь идёт о национальной команде и о чести страны и что уговаривать выступать за сборную России никто никого не должен. Так что в каких кондициях ни находился бы спортсмен, он обязан откликнуться на вызов и прибыть в назначенное время в названное место. А вот сможет ли он выступать или ему требуется пройти курс лечения – это уже решать не игроку, а тренеру и медперсоналу. Пусть игрок будет не готов к началу турнира, но он способен будет выйти на важный и принципиальный матч и выложиться полностью. Как это сделал американец Рид Придди, чуть ли не в одиночку решивший исход бронзового матча на Олимпиаде в Рио. Этот хорошо знакомый нам игрок просидел на скамейке запасных едва ли не все две недели соревнований. А выйдя на площадку в решающий момент «бронзового» матча, который американцы проигрывали нашим 0:2 после двух партий, смог сотворить маленькое чудо и помог завоевать медали.Так что если бы тот же Мусэрский поехал в Рио не в нужных кондициях, то за время турнира он мог набрать форму и помочь команде взойти на пьедестал. Этот игрок важен и с точки зрения тактики ведения игры. При спортсмене с такими кондициями в центре сетки основные действия должны будут происходить на её краях, к чему мы были бы готовы. Так что дело игрока прибыть в расположение сборной, а последнее слово всегда за тренером, ведь именно он должен будет нести ответственность за результат. Да я отвечаю за итог, но я и вправе настаивать, чтобы в моём распоряжении находились все необходимые мне игроки.Сейчас федерация приняла решение, что в случае отказа волейболиста выступать за сборную страны он будет считаться легионером в своём клубе. И при наличии по существующему регламенту чемпионата России двух иностранцев руководство клуба вынуждено будет выбирать, кто из игроков выйдет на площадку, а кто окажется в запасе», — рассказал Шляпников.Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» позже.