Воронкова: когда крупно выигрываешь, то случается эйфория и «расслабончик»

Доигровщица казанского «Динамо»прокомментировала победу над белградской «Визурой» в первом матче четвертьфинала Кубка ЕКВ со счётом 3:0 (25:8, 25:23, 25:12). Ответная встреча пройдёт 15 марта в столице Сербии. Победитель этого противостояния сыграет либо с турецким «Галатасараем», либо с польским клубом «Будовляни Лодзь».«Концентрация есть, но когда выигрываешь очень много очков в первой партии, то случается эйфория и „расслабончик“, как мы говорим в команде. Но мы собрались, перебороли, выиграли, и слава богу», — сказала Воронкова после игры.