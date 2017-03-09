Гюнейлигил: доволен победой «Галатасарая», но не действиями комадны

Главный тренер турецкого «Галатасарая»прокомментировал победу над польским клубом «Будовляни Лодзь» в первом четвертьфинальном матче Кубка ЕКВ со счётом 3:1 (25:15, 25:27, 25:14, 25:17).«Я очень доволен результатом, но не действиями команды, особенно моментами, когда мы теряли контроль над игрой. Если мы допустим такие же ошибки на следующей неделе, то нам будет гораздо сложнее всё исправить. Мы знаем, как в Польше любят волейбол, и понимаем, что поддержка болельщиков может стать ключевым фактором», — цитирует тренера официальный сайт ЕКВ.