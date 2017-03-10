«Ленинградка» перед матчами с «Метаром» проведёт сбор в «Озере Зеркальном»

Волейболистки «Ленинградки» перед матчами плей-аут чемпионата России с челябинским «Метаром» проведут тренировочный сбор в спортивном комплексе базы отдыха «Озеро Зеркальное», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Здесь же состоятся два первых матча «Ленинградки» с «Метаром». Они пройдут 13 и 14 марта.Перед стартом сбора тренерский штаб «Ленинградки» поздравил волейболисток с Международным женским днём и вручил букеты цветов.В регулярном чемпионате России подопечныезаняли девятое место. «Метар» стал 10-м.