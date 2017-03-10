«Фунвик» прервал 34-матчевую серию побед «Сада Крузейро» в чемпионате Бразилии

«Фунвик» со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 26:24) обыграл «Сада Крузейро» в чемпионате Бразилии, прервав 34-матчевую победную серию соперника. «Сада Крузейро» заранее обеспечил себе первую строчку в регулярном чемпионате, и главный тренерне выставил на эту игру основной состав, сообщает World of Volley.«Это очень важная победа для нас. Нам нужен был именно такой результат, чтобы удержаться на втором месте. Теперь наши шансы возросли. Мы были единым целым и сумели добиться прекрасного результата в матче с действующим чемпионом», — сказал игрок «Фунвика»