Маричев: судейство в матче с «Енисеем» оставлю за скобками

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу своей команды над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 в 23-м туре мужской Суперлиги.«Судейство оставлю за скобками, просто поведение игрока соперника было в одном моменте недостойным. Поэтому пришлось немного понервничать, непонятно, почему была дана жёлтая карточка.В остальном матч шёл нормально, по плану, команда соперника показывала в двух партиях хорошую игру, нам пришлось догонять и на морально-волевых выигрывать две партии», — приводит слова Маричева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.