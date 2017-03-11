«Локомотив» одолел краснодарское «Динамо» только на тай-брейке

Волейболисты краснодарского «Динамо» на своей площадке сумели навязать борьбу новосибирскому «Локомотиву» в матче 23-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги. Победу гости сумели одержать только на тай-брейке.«Локомотив» одержал 18-ю победу в текущем национальном первенстве (шестую — на тай-брейке). «Динамо» потерпело 21-е поражение (третье — на тай-брейке). В первом круге «Локомотив» обыграл «Динамо» в трёх партиях.«Динамо» (Краснодар) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (24:26, 21:25, 25:21, 25:22, 12:15).