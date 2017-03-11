Хтей: на носу ответственные игры, поэтому шутки в сторону

Доигровщик и капитан «Белогорья»прокомментировал победу над «Нефтяником» из Оренбурга в домашнем матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Мы рады, что победили со счётом 3:0 и получили три очка. Сейчас для нас каждое очко на вес золота, потому что мы стараемся подняться как можно выше по турнирной таблице. Близится плей-офф, на носу ответственные игры, поэтому шутки в сторону. Возможно, сегодня у нас не все элементы получились в полной мере, например подача. Но у некоторых игроков сегодня многое получалось на отлично: Максим Жигалов и Роман Данилов выглядели неплохо. Надеюсь, что 15-го числа в матче Лиги чемпионов подача у нас полетит.Сегодня, можно сказать, у нас была последняя стажировка перед важным матчем с поляками. Мы посмотрели, каким элементам нужно будет уделить внимание в последней трёхдневке. Нужно обязательно почувствовать уверенность, которая поможет нам подавать на достойном, хорошем уровне», — приводит слова Хтея официальный сайт «Белогорья».