Апаликов: ожидали от «Динамо-ЛО» большего риска на подаче

Центральный блокирующий «Кузбасса»прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» (3:1) в выездном матче 23-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«По большому счёту, соперник ничем не удивил. Мы ожидали от них большего риска на подаче. Местами у них это получалось, поэтому более или менее плотная игра была. Не очень уверенно сами подавали в начале встречи, потом приноровились. Хромал у нас также приём, и нападение шло не так, как обычно. Очень сложная и интересная игра получилась.В этой игре переломной стала третья партия. Но всё зависит от соперника. Если он позволяет, то команда играет и выигрывает. У нас в четвёртой партии всё лучше получалось. Наладили приём, стало проще играть.Мы сейчас не находимся в оптимальной форме, потому что впереди плей-офф и сейчас мы уже начинаем смотреть на игры, которые будут у нас дальше. Но в любом случае ответственности за результат с нас никто не снимал, поэтому мы будем в каждой игре играть на победу», — приводит слова Апаликова официальный сайт «Кузбасса».