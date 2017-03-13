Крицкий: «Уралу» нужно было побеждать, чтобы вернуться в струю

Блокирующий «Урала»прокомментировал победу над «Газпромом-Югра» в 23-м туре российской Суперлиги со счётом 3:2 (21:25, 25:23, 17:25, 25:19, 17:15) и поделился ожиданиями от возможного противостояния с «ФАКЕЛОМ» в плей-офф.«Мы выстояли, больше хотели победить. Проиграли много игр подряд, нужно было побеждать, чтобы вернуться в струю. Когда 3-4 поражения подряд, тяжело выходить на игру в эмоциональном плане. Тут ещё и принципиальный соперник. Все старались, хотели победить, поэтому было много ошибок. Но мы справились, и это хорошо.Было только два-три варианта команд, на которые можно было попасть. На 60-70 процентов мы выходили на «ФАКЕЛ» или «Кузбасс». Сейчас играем со взглядом на то, как играть с тем же «ФАКЕЛОМ». Там молодые ребята, физически очень сильные. В последней игре с ними дома, мы допустили много ошибок в приёме. Будем стараться лучше принимать, навязать игру, а дальше как получится», — цитирует Крицкого «Спорт Бизнес Online».