Согрин: это был не день Ботина

Главный тренер «Динамо-ЛО»рассказал, чего не хватило его подопечным для победы над кемеровским «Кузбассом» в 23-м туре чемпионата России, и объяснил причину замены. Команда из Ленинградской области уступила со счётом 1:3 (22:25, 25:23, 24:26, 21:25).«Нам не хватило умения держать себя в руках в такие напряжённые моменты. Замена Ботина? Не его день. Надеялись, что наш капитан сможет вернуться в игру, но, к сожалению, этого не произошло», — цитирует Согрина официальный сайт клуба.