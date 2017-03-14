Дьяков: плей-аут одной игрой не заканчивается, постараемся завтра дать бой

Главный тренер «Метара»прокомментировал гостевое поражение от «Ленинградки» в первом матче плей-аут чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (0:3).«Первые две партии вообще провальные. Я не могу выделить ни одного игрока и ни одного элемента, в котором бы мы хорошо сыграли. Приём, атака, контратака, блок, защита – провал полнейший. Ну и результат налицо. Небольшую борьбу показали только в третьей партии, и то 50% очков – не наша заслуга, а ошибки соперников.В чём причина? Считаю, что и пауза была большая, и всё-таки есть преимущество зала. Настраивались на игру. Понимали, что это для нас очень важные игры. Желание было, но «Ленинградка» была сегодня лучше готова, чем мы. Серия сегодняшней игрой не заканчивается, сделаем выводы и постараемся завтра дать бой», — приводит слова Дьякова пресс-служба «Ленинградки».