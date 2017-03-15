Кашин: приятно, что Кузюткин смотрит игры «Ленинградки»

Главный тренер «Ленинградки»прокомментировал победу над челябинским «Метаром» в плей-аут чемпионата России со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:20). Команда из Санкт-Петербурга повела в серии 2-0. Третья встреча противостояния до трёх побед пройдёт 21 марта.«Сегодня «Метар» имел уже другой уровень приёма. Не могу сказать, что супер, но, по крайней мере, по сравнению с тем, что было вчера. И соответственно получилась игра. Второй момент – мы сегодня неудачно сыграли на блоке. Понятно, в чём ошибка, будем над ней работать ближайшие семь дней, чтобы в Челябинске её не повторять.К сожалению, пришлось выпустить Петрову. Мы не хотели этого делать – она получила небольшую травму. Но это оказалось необходимым для команды: Катя вышла и в нужный момент добавила мощи, скорости, поскольку немножко подустала Мария Самойлова. Она очень хорошо сыграла вчера и сегодня чуть подсела – это бывает. Хотел бы отметить нашего бывшего игрока Таню Щукину, которая очень прилично сегодня сыграла, да и вчера больше всех очков набрала. Приятно было её снова увидеть.Повлияло ли на настрой игроков присутствие Владимира Кузюткина? Мы с Владимиром Ивановичем давно находимся в дружеских отношениях. У нас два игрока вызваны в сборную страны. Сказать, что присутствие сильно повлияло, я не могу. Поскольку та же Полякова каждый матч играет со стопроцентной самоотдачей. И Кутюкова последнее время тоже этим отличается. Но приятно, что главный тренер сборной смотрит наши игры», — цитирует Кашина официальный сайт клуба.