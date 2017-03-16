Деру: «ЗАКСА» рассчитывает решить исход борьбы с «Белогорьем» в «золотом» сете

Доигровщик польской «ЗАКСЫ»прокомментировал поражение от «Белогорья» в первом матче «раунда 12» мужской Лиги чемпионов. Белгородская команда на своей площадке оказалась сильнее со счётом 3:1 (13:25, 25:21, 25:23, 25:20). Ответная встреча пройдёт 22 марта.«Мы отлично сыграли в первом сете, но позволили противнику прийти в себя и переломить ход борьбы. Потом позволили противнику сравнять счёт и перехватить инициативу в третьем сете. Однако мы рассчитываем в Польше взять реванш и решить исход борьбы в «золотом» сете», — цитирует Деру «БелПресса».