Семь итальянских волейболисток попали в больницу после ДТП

Семь итальянских волейболисток в возрасте от 14 до 16 лет были госпитализированы в результате ДТП, которое произошло на юге Италии минувшим вечером. Спортсменки из команды Uisp’80 находились в микроавтобусе, который направлялся из Путиньяно в Джоя-дель-Колле на матч одной из региональных лиг, сообщает World of Volley.Транспортное средство несколько раз перевернулось после столкновения с другим автомобилем. Водитель микроавтобуса не пострадал, а девушки получили повреждения различной степени тяжести.