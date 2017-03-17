Столярова: обе игры с «Визурой» сложились для «Динамо» очень удачно

Диагональная казанского «Динамо» Дарья Столярова прокомментировала выход российской команды в полуфинал Кубка ЕКВ после двухматчевого противостояния с сербской «Визурой» (3:0, 3:0).«Обе игры для нас сложились очень удачно, нам удалось сохранить силы. На подачу была сделана отдельная установка, и мы уделили ей особое внимание. Здорово, что удалось справиться с поставленной нам задачей. «Визура» – молодая и интересная команда. У них есть хороший рисунок игры. Мы очень основательно готовились к этой команде, как и к первой игре, так и ко второй, несмотря на положительный результат первой встречи», – приводит слова Столяровой «Татар-информ».В полуфинале «Динамо» встретится с турецким «Галатасараем».